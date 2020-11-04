رغدة السعيد عن الانتخابات الأمريكية: كل واحد أهِل مؤيديه أنه الفائز

علقت الإعلامية الكويتي رغدة السعيد علي الأوضاع التي تدور في أمريكا بسبب الانتخابات الأمريكية.
وغردت رغدة السعيد عبر حسابها الشخصي تويتر: "الحرب النفسية الناجحة جدا في أمريكا ... كل واحد أهِل مؤيديه أنه الفائز استعدادا لما هو قادم ادينا بنتفرج".
وجرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس الثلاثاء، وسط جو مشحون باستقطاب حاد بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ووسط غموض حول الموعد المنتظر لإعلان النتائج رسميًا.
وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.
ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.
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