خيبة أمل كبيرة.. ترامب لن يفوز بالانتخابات الأمريكية لهذا السبب

رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر بالانتخابات الأمريكية إلا أن هناك خيبة أمل كبيرة لـ ترامب تؤكد عدم فوزه بالانتخابات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء أن ترامب أعلن انتصاره إلا أن هناك خمس ولايات رئيسية بـ أمريكا تحمل مفاجأة.
وقالت الصحيفة إن الفرز مازال مستمرًا بولاية بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان ونورث كارولينا وجورجيا وإن الأصوات التي لم يتم فرزها حتي الآن تميل إلى أن تكون لصالح بايدن وسيتم احتسابها مؤخرًا.
وتابعت "هآرتس" أن ولاية جورجيا وميشيجان ونورث كارولينا وويسكونسن وبنسلفانيا يواصلون فرز الأصوات وليس من المؤكد أنه سيكون هناك قرار في الساعات المقبلة.
وأفادت الصحيفة أن ترامب يتقدم في جميع هذه الولايات الخمس حتي الآن، لكن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن نهاية فرز الأصوات لن يكون فى صالح الرئيس الأمريكي.
وفي ولاية بنسلفانيا، حيث تم فرز حوالي ثلثي الأصوات حتى الآن، ويتقدم ترامب الآن بحوالي 56% وعلى الرغم من نتائج هذه المرحلة، قال المرشح الديمقراطي جون بايدن، وهو من مواليد ولاية بنسلفانيا، إن الديمقراطيين سيفوزون بالولاية.
وقالت "هآرتس" لا يزال هناك أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا لم يتم فرزها بعد.
وفي ميشيجان ، تم فرز حوالي 68 % من الأصوات حتى الآن ، وتقدم ترامب في الوقت نفسه بحوالي 53 % كما يتقدم ترامب في جورجيا ، حيث تم فرز 52٪ من 87٪ من الأصوات في الولاية الجنوبية حتى الآن.
وفي ولاية كارولينا الشمالية ، تبدو المعركة أقرب حيث تم فرز 95٪ من الأصوات حتى الآن ، مع تقدم ترامب هناك بنسبة 50.1٪ منهم وفي ولاية ويسكونسن تم فرز 77% من الأصوات 51 % حتى الآن لصالح الرئيس الحالي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن العديد من الأصوات لم يتم فرزها بعد من أتلانتا ، معقل الحزب الديمقراطي.
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