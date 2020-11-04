حاكم ولاية أمريكية يرد على مزاعم ترامب في تزوير الانتخابات

استياء كبير رصدته الصحافة الأمريكية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تزوير الانتخابات، التي يظهر أنها شبهة بعيدة الحدوث، وهذا ما دعا حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، لان يخرج ويرد على ترامب.

قال وولف إن ادعاءات ترامب، حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هجوم حزبي ليس الا.

أضاف وولف أن ولايته تعمل جاهدة لفرز أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبر البريد.

وقال وولف، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لنكن واضحين، هذا هجوم بدوافع حزبية على انتخابات ولاية بنسلفانيا، وعلى أصواتنا والديمقراطية، وتعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأسرع ما يمكن، وبأكبر قدر من الدقة، انتخابات بنسلفانيا نزيهة، وسنقوم بفرز كل الأصوات".

ربما يستمر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية مستمرًا حتى يوم الجمعة المقبل، وفق ماذكر محللون ومسئولون، حيث قالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة إن هذه الولايات لن تعلن ربما عن نتائجها الكاملة لأنهم لن يكونوا قادرين على تقديم معلومات موضوعية عن نتائج التصويت في يوم الانتخابات.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما يتقدم ترامب أيضا على منافسه جو بايدن، حسب نتائج الفرز الجزئية، في ميشيجان، التي تخطط لنشر النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الجمعة، ولم تحدد ولاية بنسلفانيا (20 ناخبا) توقيت إعلان النتائج.

وانتقد عدد من المحللين اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية بينما لم يتم فرز أصوات الناخبين بعد بشكل كامل ، معتبرين إنه كان أولى بترامب الانتظار والإدلا بكلمة دون إعلان الفوز.

وكان من ضمن من انتقدوا ترامب المحلل والكاتب في صحيفة الواشنطن بوست فيليل روكير، الذي قال :"أعلن ترامب قبل قليل فوزه حيث قال بصراحة ، لقد فزنا في هذه الانتخابات. وهذا ليس صحيحا. لا تزال العديد من الولايات تقوم بفرز الأصوات ولم تعلن بعد عن مجاميع الأصوات ولم تعلن عن الفائزين".

في خطابه اليوم،وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الشكر لشعبه، لدعمه الكبير والتصويت له في انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة.