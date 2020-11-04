القبض على مؤيد لـ ترامب تجول مسلحا في مركز للاقتراع.. فيديو

ألقت الشرطة الأمريكية أمس القبض على ناخب مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة انتهاك حرمة مركز للاقتراع بولاية نورث كارولينا.

وبحسب صحيفة "ذا هيل"، أدلى الناخب جاستن دان بصوته في مركز الاقتراع، ثم بدأ بالتجول في أنحاء المكان مخالفًا بذلك قواعد التصويت، وكان يعلق في حزامه مسدسًا ظاهرًا للعيان.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تلقت بلاغًا يتهم الناخب المؤيد لترامب بتخويف الناخبين الآخرين، وتوجهت قوة من الشرطة إلى مركز الاقتراع حيث طلبت من الناخب مغادرة مركز الاقتراع بهدوء، وبعدها قيدت يديه خلف ظهره وألقت القبض عليه.

وجرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس الثلاثاء، وسط جو مشحون باستقطاب حاد بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ووسط غموض حول الموعد المنتظر لإعلان النتائج رسميًا.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.