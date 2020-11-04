الأضخم في التاريخ.. مقامر بريطاني يراهن بـ5 ملايين دولار على فوز ترامب

راهن مقامر بريطاني بمبلغ 5 ملايين دولار على فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرى التصويت فيها أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، سجل المقامر البريطاني، وهو مصرفي سابق لم تذكر الصحيفة اسمه، قيمة الرهان في سجل مراهنات بجزيرة كوراكاو الكاريبية، وفي حالة فوزه قد يجني مكسبًا بقيمة 15 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة هذا الرهان هي الأكبر في تاريخ المراهنات السياسية، وبالرغم من أنها ممنوعة قانونًا في الولايات المتحدة، فإن بعض الدول تسمح بها مثل بريطانيا.

وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابق عام 2016، صُدم العديد من المراهنين بالفوز غير المتوقع الذي حققه ترامب، ما سبب خسائر ثقيلة لمن راهنوا ضد فوزه.

وجرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس الثلاثاء، وسط جو مشحون باستقطاب حاد بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ووسط غموض حول الموعد المنتظر لإعلان النتائج رسميًا.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.