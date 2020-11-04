انت الان تتابع تفاصيل خبر المملكة تلغي نظام الكفيل في السعودية وتعتمد نظام جديد لعقود العمل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مبادرة من أجل تحسين العلاقة التعاقدية بين الوافدين في المملكة بالقطاع الخاص، والتي من شأنها إلغاء نظام الكفيل، على أن يبدأ تطبيق تلك المبادرة في 14 مارس القادم 2021، وأكدت من خلال منشور لها أن المبادرة تتكون من ثلاث خدمات رئيسية، وهى خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير عملية الخروج والعودة وكذلك الخروج النهائي للعامل.

السعودية تلغي نظام الكفيل

وأضافت وزارة الموارد البشرية من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تويتر”، أن المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين بالمنشآت والمؤسسات الخاصة ” القطاع الخاص”، حيث تشمل ضوابط هامة تراعي حقوق العلاقة التعاقدية بين الطرفين، على أن يتم التنفيذ في 14 مارس القادم وفق بيان الوزارة، وأكدت أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة من أجل تحسين العلاقة التعاقدية لزيادة عملية المرونة والفعالية التنافسية في سوق العمل من أجل رفع جاذبيته.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد تتيح انتقال العامل لعمل آخر، وذلك عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الذي يعمل عنده في الماضي، وتحدد المبادرة آليات الانتقال من عمل إلى آخر خلال سريان العقد.

اقرأ أيضاً

كما تسمح خدمة خروج وعودة العامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديم طلب، على أن يتم إشعار صاحب العمل إلكترونياً، وأشارت وزارة الموارد البشرية أن خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد سوف تمكنه من إمكانية مغادرة العامل الوافد المملكة، وذلك مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات لفسخ التعاقد، وأن جميع تلك الخدمات سوف يتم اتاحتها عبر أبشر.