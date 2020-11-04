أخبار اليمن : 13 غارة .. استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة

دوت الخليج -

13 غارة .. استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 13 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. 13 غارة .. استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 13 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 210 خروقات بينها تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتا وشارع الـ50، و46 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و156 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأفاد المصدر بأن قصفاً مكثفاً بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة لقوى العدوان استهدف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما قصفت بصواريخ الكاتيوشا منطقة الفازة بالمديرية. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الأعروش بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء. وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن تسع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب.



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