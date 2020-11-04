عاجل.. إصابة وزير الخارجية المجرى بفيروس كورونا

وأوضح وزير الصحة التايلاندى، أن سيارتو و12 من أعضاء فريقه خضعوا للفحص الطبى عقب وصولهم أمس الثلاثاء، من كمبوديا إلا أنه كان الوحيد المصاب بينهم، مضيفا أنه تم نقله لمنشأة طبية بانتظار نقله على طائرة إلى بلاده فيما سيتم نقل أفراد فريقه على متن طائرة أخرى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.