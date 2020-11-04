الولايات المتحدة تنسحب رسميا من اتفاق باريس للمناخ

ودخل القرار المثير للجدل، الذى أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب قبل سنوات، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء، ليصبح بذلك عدد الدول الأعضاء فى الاتفاقية 189.
وتعد الولايات المتحدة ثانى أكبر دولة على مستوى العالم، بعد الصين، من حيث انبعاثات الغازات التى تسبب الاحتباس الحراري، وسبق أن أعرب منافس ترامب فى السباق الانتخابى جو بايدن عن دعمه لاتفاق باريس.
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