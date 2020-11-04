دولة أوروبية ترد على ترامب: الوقت لايزال مبكرًا على إعلان الفائز

بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمترشح لأربع سنوات أخرى أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن، مسألة تزوير الانتخابات بسبب تأجيل إعلان النتائج في بعض الولايات وسط انتقاد المراقبين وحملة بايدن لمزاعمه، دخلت دولة أوروبية على الخط وأكدت لترامب أن مزاعمه غير صحيحية، وفق ماذكرت تقارير إعلامية.

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، اليوم الأربعاء، أنه " لا يزال من المبكر تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

أضافت لايا لــ"راديو كادينا سير"، إنه "يجب التحلي بالصبر، وعد الأصوات واحدا تلو الآخر، مثلما يحصل في كل الأنظمة الديمقراطية"، منتقدة تسرع الرئيس في طلب الحصول على النتائج بشكل مبكر، غير مراعي إن كثير من الأمريكيين صوتوا عبر البريد، لظروف جائحة فيروس كورونا التي تشهد فيها أمريكا أكبر تفشي في العالم، بأكبر عدد من المصابين والمتوفين.

وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن "الانتخابات لن تنتهي حتى فرز آخر صوت".

لم يحصل أي من المرشحين على 270 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة لدخول البيت الأبيض حتى الآن ، ولا يزال الفرز جاريًا في ولايات ويسكونسن وميتشيغان وبنسلفانيا وجورجيا التي تمثل ساحة معركة رئيسية.