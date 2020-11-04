بعد تقاسم ترامب وبايدن عدد الأصوات.. وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل لها بوقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح غدا الخميس.

وقبل قليل، ذكرت مصادر أمريكية أن هناك تقاربا بين عدد أصوات ترامب وبايدن في ولاية نيفادا بعد فرز 85% من الأصوات.

وكشف مركز إديسون للأبحاث أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب حصل على 52% من الأصوات في ميشيجن مقابل 47% لبايدن؛ وذلك بعد فرز 79% من الأصوات.

كانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأن ترامب حسم ولاية ألاسكا لصالحه بفارق كبير، كما أنه يواصل تقدمه في نورث كارولينا وجورجيا وميشيجن وويسكنسن.

وأشارت وسائل الإعلام إلى استمرار فرز الأصوات في كارولاينا الشمالية مع بقاء 200 ألف بطاقة اقتراع.

وأوضحت وسائل الإعلام أن ترامب عاد للتقدم على بايدن في ويسكنسن بعدما تفوق عليه المرشح الديمقراطي بفارق ضئيل.

وأضاف الإعلام الأمريكي أن ترامب يواصل تقدمه بفارق كبير في بنسلفانيا، بينما كان يتقدم عليه بايدن في نيفادا قبل تقاسمهما الأصوات.

ومن المتوقع أن يستمر انتظار إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل، وفق ماذكر محللون ومسئولون.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.