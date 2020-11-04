مؤشرات وول ستريت تتباين قبيل جرس الافتتاح وسط اشتعال السباق الرئاسي

تباين أداء مؤشرات بورصة وول ستريت الثلاثة خلال التعاملات الإلكترونية اليوم الأربعاء في ظل متابعة الأسواق لنتائج سباق الرئاسة في الولايات المتحدة

​وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "داوجونز" بنحو 0.14% إلى 27338 نقطة، فيما ارتفعت عقود مؤشر ناسداك 2.13% إلى 11504 نقطة، وزادت عقود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.42% إلى 3374 نقطة.

ونقلت وسائل إعلام عالمية تأرجح الاحتمالات ما بين "دونالد ترامب" و"جون بايدن"، فيما تشير النتائج الأولية إلى حصول مرشح الديمقراطيين على عدد أصوات أعلى في المجمع الانتخابي حتى الآن بواقع 238 صوتا مقابل 213 لـ"دونالد ترامب"، فيما يحتاج الفائز للحصول على 270 صوتا من مجمل الأصوات في المجمع الانتخابي الذي يقوم عليه نظام الانتخاب في الولايات المتحدة وليس التصويت الشعبي المعهود في معظم دول العالم.

وأظهرت توقعات "إن بي سي نيوز" فوز "ترامب" في ولايات إنديانا وكنتاكي وداكوتا الشمالية وأركنساس، وأيضا في ولايتي ألاباما وداكوتا الجنوبية، في حين تتوقع فوز "بايدن" في ولايات فيرمونت وماريلاند وماساتشوستس وديلاوير ونيويورك وكولورادو.

وذكر مركز "أديسون" للأبحاث أن "بايدن" هو الفائز المتوقع في ولاية إلينوى، بينما ولاية ميزوري ستكون من نصيب "ترامب" ومعها ولاية يوتاه، فما يتقاسمان الأصوات في ولاية نيفادا.