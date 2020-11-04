طبيب ترامب ينجح في انتخابات الكونجرس الأمريكي

انتخب الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض روني جاكسون الذي عرف بعد إشادته بالوضع الصحي "الممتاز" لدونالد ترامب، وأصبح من أشد المؤيدين له، عضوا في مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي.

ترشح روني جاكسون، الطبيب العسكري برتبة أدميرال، عن ولاية تكساس، لشغل مقعد شاغر كان يشغله جمهوري أعلن تقاعده.

وقد فاز جاكسون، الذي كان الطبيب الخاص السابق للبيت الأبيض، على المرشح الديمقراطي جوس تروخيو.

وكتب جاكسون في تغريدة على موقع "تويتر" أن انتخابه "شرف له".



وقال: "لن أنحني أبدا أمام العصابات التقدمية وسأكون المسئول قائد المحافظ الذي تستحقه".

وكان الأدميرال روني جاكسون طبيب البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.



وقد عرف بمشاكل مرتبطة بالكحول، والإفراط في وصف أدوية للجيش، وكذلك في البيت الأبيض، كما اتهم بسلوك سيئ في العمل.

ورغب ترامب في تعيينه رئيس قسم شئون المحاربين القدامى، لكنه رفض في مواجهة الجدل الذي أثاره ملفه الشخصي.