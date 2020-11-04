خبراء قانونيون يردون على مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات.. وهذا ما قالوه

قالت مديرة حملة جو بايدن إن مزاعم الرئيس ترامب بشأن حرمان الناخبين من حق التصويت "شائنة وغير مسبوقة وغير صحيحة"، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وذكرت حملة الديمقراطي جو بايدن إنها ستكافح أي جهود من جانب حملة الرئيس دونالد ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع جدولة بطاقات الاقتراع.

في بيان يوم الأربعاء ، وصفت مديرة حملة بايدن ، جين أومالي ديلون ، بيان ترامب بأنه "سيذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية" وأنه يريد "وقف كل التصويت" "شائن وغير مسبوق وغير صحيح".

قالت أومالي ديلون إنه إذا نفذ ترامب الحالي تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الترتيب الصحيح للأصوات ، فإن حملة بايدن لديها "فرق قانونية مستعدة للانتشار لمقاومة هذا الجهد".

أضافت : "لقد كان أمرًا شائنًا لأنه محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين. الآن دونالد ترامب يحاول إبطال تصويت كل ناخب اعتمد على هذه التأكيدات".

وأوضحت بأنه لا يزال هناك مئات الآلاف من الأصوات المتبقية لفرزها ، والنتيجة تتوقف على حفنة من الولايات.

من جانبهم رد قانونيون استطلعت الصحيفة آرائهم، وقالوا إن محاولات ترامب لاتستند إلى وقائع حقيقة، وأشار الخبراء القانونيون إلى أنه لا توجد وسيلة للذهاب مباشرة إلى المحكمة العليا بدعوى الاحتيال والتزوير، و يمكن أن تدعي حملة ترامب وجود مشاكل في كيفية عد الأصوات في كل ولاية ، ولكن هذه العملية يجب أن تبدأ في ولاية أو محكمة فيدرالية أدنى.

وادعي ترامب فوزه في الانتخابات وطالب المحكمة بوقف العد وقال "كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات وبصراحة فزنا في هذه الانتخابات. لذا فإن هدفنا الآن هو ضمان النزاهة لصالح هذه الأمة. هذه لحظة كبيرة للغاية".

كما غرد الرئيس أيضًا: "نحن مستيقظون ، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلوا ذلك ابدا لا يمكن الإدلاء بالأصوات بعد إغلاق الاقتراع! ".

لم يحصل أي من المرشحين على 270 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة لدخول البيت الأبيض حتى الآن ، ولا يزال الفرز جاريًا في ولايات ويسكونسن وميتشيغان وبنسلفانيا وجورجيا التي تمثل ساحة معركة رئيسية.