9 ولايات أمريكية لم تعلن بعد عن الفائز بها.. فما هي

في صباح اليوم التالي ليوم الانتخابات، مازال هناك 9 ولايات على حالها دون الوصول لنتيجة معينة حول فوز أي المرشحين الديمقراطي جو بايدن او الجمهوري دونالد ترامب، وفق ما ذكرت سي إن إن.

في الوقت الحالي، يمتلك جو بايدن 224 صوتًا انتخابيًا، والرئيس ترامب لديه 213 صوتًا، بينما يتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية 270 صوتًا.

وعرضت شبكة سي إن إن للولايات التسع التي لم تحسم بعد نتائجها، والتي ما زالت أصواتها الانتخابية مثار جدل وهي: ألاسكا أريزونا جورجيا ميشيغان مين نيفادا شمال كارولينا بنسلفانيا ويسكونسن.

وقالت مديرة حملة جو بايدن إن مزاعم الرئيس ترامب بشأن حرمان الناخبين من حق التصويت "شائنة وغير مسبوقة وغير صحيحة"

وذكرت حملة الديمقراطي جو بايدن إنها ستكافح أي جهود من جانب حملة الرئيس دونالد ترامب للذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية لمنع جدولة بطاقات الاقتراع.

في بيان يوم الأربعاء ، وصفت مديرة حملة بايدن ، جين أومالي ديلون ، بيان ترامب بأنه "سيذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية" وأنه يريد "وقف كل التصويت" "شائن وغير مسبوق وغير صحيح".

قالت أومالي ديلون إنه إذا نفذ ترامب الحالي تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الترتيب الصحيح للأصوات ، فإن حملة بايدن لديها "فرق قانونية مستعدة للانتشار لمقاومة هذا الجهد".

أضافت : "لقد كان أمرًا شائنًا لأنه محاولة عارية لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين. الآن دونالد ترامب يحاول إبطال تصويت كل ناخب اعتمد على هذه التأكيدات".

وأوضحت بأنه لا يزال هناك مئات الآلاف من الأصوات المتبقية لفرزها ، والنتيجة تتوقف على حفنة من الولايات.

وادعي ترامب فوزه في الانتخابات وطالب المحكمة بوقف العد وقال "كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات وبصراحة فزنا في هذه الانتخابات. لذا فإن هدفنا الآن هو ضمان النزاهة لصالح هذه الأمة. هذه لحظة كبيرة للغاية".

كما غرد الرئيس أيضًا: "نحن مستيقظون ، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلوا ذلك ابدا لا يمكن الإدلاء بالأصوات بعد إغلاق الاقتراع! ".