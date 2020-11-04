نتائج الانتخابات الأمريكية تدخل مرحلة حرجة

نتائج الانتخابات الأمريكية تدخل مرحلة حرجةوصلت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى لحظة حرجة مع تقارب الفارق بين دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن في ولايات متأرجحة حاسمة.

فترامب المرشح الجمهوري، يزعم أنه فاز في الانتخابات وتعهد باللجوء إلى المحكمة العليا مدعياً حدوث تزوير من دون تقديم دليل.

وفي وقت سابق قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إنه "على الطريق" نحو النصر.

وما تزال ملايين الأصوات لم تفرز بعد، ولا يمكن لمرشح أن يزعم فوزه حتى اللحظة. ولا يوجد دليل على حدوث تزوير.

ومع هذا التوتر الذي تشهده البلاد، ربما تظل النتيجة النهائية غير معلومة لعدة أيام.

وكان أكثر من 100 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم في تصويت مبكر قبل يوم الانتخابات الثلاثاء، ما يمهد لتسجيل الولايات المتحدة أعلى نسبة مشاركة في التصويت على مدى قرن.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بـ 270 صوتاً على الأقل من أصوات ما يعرف بالمجمع الانتخابي. وتتمتع كل ولاية بعدد معين من الأصوات بناء على عدد سكانها. ويبلغ إجمالي عدد أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا.

* المصدر: bbc