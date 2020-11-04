جونسون يزف خبرا سارا عن لقاح كورونا

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن وجود فرصة متاحة لتوافر لقاح كورونا في الربع الأول من 2021، حسبما أفادت وسائل إعلام مختلفة، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول بجامعة أوكسفورد البريطانية، اليوم الأربعاء، اقترابها من الحصول على النتيجة النهائية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال أندرو بولارد، المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح كورونا، إنه يمكن الحصول على النتائج النهائية قبل نهاية العام، معربًا عن تفاؤله بهذا الأمر.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل عيد الميلاد، قال: "هناك فرصة ضئيلة".

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 136 حالة وفاة و18,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 1.053,864 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 46,853 حالة وفاة.

ويحاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تجنب تمرد حزب المحافظين المتصاعد ضد فرض الإغلاق على مستوى البلاد من خلال التحذير من أن وفيات فيروس كورونا هذا الشتاء قد تكون ضعف العدد في الموجة الأولى.

ومن الممكن أن يستمر الإغلاق حتى العام المقبل حيث سيقوم جونسون بإثارة القضية أمام النواب، ويأتي ذلك وسط توتر وقلق بشأن ما إذا كانت الإجراءات يمكن تمديدها إلى ما بعد 2 ديسمبر.