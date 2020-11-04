رغم عدم إعلان النتائج النهائية.. زعيم أوروبي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية

بادر رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، اليوم الأربعاء، بتهنئة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الفوز في الانتخابات، وذلك على الرغم من عدم إعلان نتائج التصويت النهائية حتى الآن.

وقال يانشا في تغريدة نشرها اليوم، الأربعاء، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي قد اختار دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".

وأضاف رئيس الوزراء السلوفيني، في تغريدته: "كلما زاد التأخير ونفي الحقائق من قبل وسائل الإعلام، كلما كان انتصار ترامب أكبر"، وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وتابع قائلا: "تهانينا للحزب الجمهوري لتحقيق أكبر انتصار من خلال نتائج قوية في التصويت عبر الولايات المتحدة".

جدير بالذكر أن سلوفينيا هي مسقط رأس السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب.

وتأتي هذه التهنئة على الرغم من عدم إعلان النتائج النهائية للتصويت، فيما لا يزال الغموض يحيط بنتائج التصويت.

ومن المتوقع أن يستمر انتظار إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل، وفق ماذكر محللون ومسئولون.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

وأعرب كل من ترامب وبايدن، على حد سواء، عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

وأكد ترامب أن "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال. أشكر كل من صوت لي في الانتخابات الرئاسية".

وتابع ترامب "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة وسنفوز بهذه الانتخابات وأعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".

وقال ترامب: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة.

وفي الوقت نفسه، أكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في كلمة من مقر حملته الانتخابية: "أشعر بالارتياح، نحن على المسار الصحيح للفوز في الانتخابات الرئاسية".

واضاف بايدن أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تعلن غدا أو بعد غد، متوقعا الفوز بهذه الانتخابات وهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.