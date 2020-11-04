هجوم حاد على ترامب من حليفه.. لماذا أعلنت عن نصرك قبل أوانه؟

أعرب حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كريس كريستي، عن خلافه ورفضه للتصريحات التي أدلى بها ترامب صباح اليوم، وفق تقارير شبكة "سي إن إن".

وقال كريستي إنه من الخطأ أن يعلن الرئيس ترامب عن نصره قبل أوانه مهاجمًا عملية فرز الأصوات المشروعة.

وأضاف كريستي إن "ترامب "قوض مصداقيته. ليس هناك أي أساس لتقديم هذه الحجة أو الذي قاله".

وذكر كريستي خلال مقابلة على قناة ABC News بعد لحظات من تصريحات ترامب، يجب عد كل الأصوات، مشيرًا إلى أن فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا سيستمر لعدة أيام.

وتابع: "أنا لا أتفق مع ما فعله ترامب، وأعتقد أن الكثيرون محقون في انتقاداتهم.

وقال كريستي إنه يتحدث من تجربته كمحامي أمريكي سابق، واعتبر أن ترامب اتخذ "قرارًا استراتيجيًا سيئًا" و"قرارًا سياسيًا سيئًا".

وأضاف: "هذا ليس نوع القرار الذي نتوقع أن يتخذه شخص يشغل المنصب الذي يشغله ترامب".