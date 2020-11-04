انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تقرر رسمياً إلغاء نظام الكفيل نهائياً وحرية تغيير العمل ومغادرة المملكة للوافدين و5 فوائد للنظام الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت المملكة العربية السعودية اليوم إلغاء نظام الكفيل وذلك بعد العمل لمدة 72 سنة تقريباً، وذلك ضمن مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وبهذا يتم إلغاء هذا النظام الذي تم العمل به لمدة 72 سنة، وبهذا يصبح للوافد حرية مغادرة المملكة العربية السعودية دون إذن صاحب العمل، وكلك يصبح للوافد حرية التنقل أو تغيير الوظائف.

السعودية تقرر رسمياً إلغاء نظام الكفيل نهائياً وحرية تغيير العمل ومغادرة المملكة

ووفق عبد الله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية فإن تطبيق نظام التعاقد الجديد بين الوافد وصاحب العمل وإلغاء الكفالة سيخفف القيود التعاقدية للوافدين، كما سيتم تنفيذ قرار إلغاء الكفالة ودخوله حيز التنفيذ بدايةً من 14 مارس القادم لعام 2021.

كما أن هناك العديد من الفوائد لـ إلغاء نظام الكفيل والعمل بالنظام الجديد “عقد العمل”

1- القضاء على السوق السوداء، لأن نظام الكفيل كان يفتح الباب لبيع تأشيرات مما أدى إلى عمالة فائضة في المملكة.

2- جذب العديد من العمالة المهنية، فإلغاء نظام الكفالة سيرفع الإنتاجية، وذلك لاقتصارها على الكفاءات في النظام الجديد.

3- التنافسية، نظام عقد العمل سيحدث تنافسية بين العمالة السعودية والأجنبية.

4- جذب الكفاءات، كان هناك العديد من الكفاءات ترفض العمل تحت نظام الكفيل، وبعد إلغاء هذا النظام سيتم جذب المزيد من الكفاءات في التخصصات الدقيقة.

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5- إلغاء الكفالة سيقلص القضايا العمالية ويحل مشكلة تأخر تسليم الأجور للوافدين من قبل بعض أصحاب العمل.