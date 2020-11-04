وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع فى بحر إيجه، الجمعة الماضية، مناطق غرب تركيا وخصوصا ولاية إزمير التى تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى. ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا : ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 115 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.