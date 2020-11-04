السعودية تسجل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 348936 حالة. كما تم تسجيل 441 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 335594 حالة. وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5471 وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7871 والحالات الحرجة 736.

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