بحث نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، اليوم /الأربعاء/ مع أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حزمة من القضايا القومية والعربية وذلك بمقر جامعة الدول العربية. وذكر بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب أن اللقاء تناول الموضوعات والقضايا المشتركة التي سيتناولها اتحاد المحامين العرب خلال الاجتماع القادم للاتحاد المزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر القادم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد المحامين العرب يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عددا من القضايا القومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.