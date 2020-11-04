مطارات دولة خليجية تحصل على تصنيف 5 نجوم فى تدقيق الصحة والسلامة

حصلت مطارات سلطنة عمان على تكنيف 5 نجوم فى تدقيق الصحة والسلامة المهنية فى ضوء ما حققته من نجاحات عمليات التدقيق الخاصة بأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة المهنية والتي أجراها مجلس السلامة البريطاني.

وأوضحت" مطارات عمان"، فى بيان رسميا لها، أنه تحقق بذلك إنجازا لافتًا بحصولها على تصنيف من فئة الـ5 نجوم يعكس إلتزام الشركة بالتحسين المستمر لأنظمة الصحة والسلامة التي تعتمدها والإجراءات المرتبطة بها في كافة المطارات التي تديرها الشركة، خاصة مطار مسقط الدولي.

الجدير بالذكر أن تدقيق السلامة والصحة المهنية من فئة 5 نجوم التابع لمجلس السلامة البريطاني هو عبارة عن عملية تقييم شاملة ومعاصرة تستخدم معيارا عالميا في قياس أداء نظم إدارة السلامة للمؤسسات وفقا لأفضل الممارسات الحالية وباستخدام أحدث التقنيات.

وقد خضعت مطارات عمان لتقييم شامل ومحدد وواسع لسياساتها وعملياتها وممارساتها في مجال الصحة والسلامة المهنية، كجزء من عملية التدقيق التي شملت مراجعة الوثائق، وإجراء المقابلات مع الإدارة العليا والموظفين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بالإضافة إلى مراجعة عينات من الأنشطة التشغيلية للشركة.

وتم إجراء التقييم بقياس الأداء مقابل المؤشرات الرئيسية لأفضل الممارسات في مجال إدارة السلامة والصحة ومراجعة مفصلة لأكثر من 60 عنصرا مكونا في هذا المجال. وقد حصلت مطارات عمان على تصنيف الـ5 نجوم الذي يعكس التزام الشركة بأفضل الممارسات المهنية في هذا المجال.

وصرح الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لمطارات عمان قائلا، أن ادارة المطارات فخورة بهذا الإنجاز وبحصولها على هذا التقييم المشرف من مجلس السلامة البريطاني. لافتا إلى إن الصحة والسلامة تمثل أهمية قصوى بالنسبة لمطارات عُمان التي تسعى دائما إلى تحسين نظم إدارة السلامة وتبنِّي أفضل الممارسات في هذا المجال تماشيًا مع أعلى المعايير الدولية.

من جهته، علق ديفيد بار، مدير الخدمات والسياسات الفنية في مجلس السلامة البريطاني قائلا، إن منح تصنيف الـ5 نجوم جاء بعد إجراء تدقيق شامل على ممارسات مطارات عمان في مجال الصحة والسلامة والتدقيق، وهو إنجاز مميز للشركة ويعكس التزامها الاستباقي بالتحسين المستمر في إجراءات الصحة والسلامة وإدارة المخاطر، خاصة فيما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم ورفاهيتهم.

يشار إلى أن مجلس السلامة البريطاني هو أحد المنظمات العالمية في مجال الصحة والسلامة، ويقدم المجلس مجموعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك التدريب والتصنيفات والمنشورات وعمليات التدقيق والجوائز.

ويعمل مجلس السلامة البريطاني بشكل وثيق مع المنظمات والجمعيات الخيرية والأفراد الذين يشاركون رؤيته لضمان المحافظة على صحة وسلامة الموظفين في مكان العمل كما في المنزل.