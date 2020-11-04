انتهاء أعمال البحث والإنقاذ.. السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير لـ 114

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير إلى 114 ثم أعلنت فيما بعد انتهاء أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 30 أكتوبر.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، قال رئيس أفاد محمد غوللو أوغلو في تصريحات له، إن فرق البحث والإنقاذ أنهت أعمالها في المباني المهدمة.

وجاء في البيان، أن الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، أعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت إدارة الكوارث أن عدد المصابين جراء الزلزال، بلغ ألفًا و35 شخصًا، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون، تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي الـ30 من أكتوبر الماضي، وقع زلزالًا بقوة 6.6 درجة بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، والذي أدى لخسائر مادية وبشرية كبيرة.