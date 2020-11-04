بعد إعلان فوزه المبكر.. جون بولتون يهاجم ترامب

وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، اليوم الأربعاء، انتقادا لاذعا للرئيس دونالد ترامب، بسبب تصريحاته وكلمته في وقت سابق التي أعلن فيها حسمه الانتخابات والفوز بها قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

ووصف بولتون خلال لقاء على قناة "سكاي نيوز" البريطانية، كلمة ترامب بأنها من أكثر التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس أمريكي على الإطلاق

وأكد بولتون، أنه من الممكن أن يفوز ترامب، لكن تصريحاته وتشكيكه في نزاهة العملية الانتخابية بأكملها جاءت لمصلحته الشخصية فقط، واصفًا إياها بأنها "وصمة عار".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن ترامب أن فاز في الانتخابات، مشيرًا "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال. أشكر كل من صوت لي في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة وسنفوز بهذه الانتخابات وأعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن وقف عد أصوات الناخبين في بعض الولايات هو عملية تزوير، مهددا: "لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات. الملايين من الناس صوتوا لنا وهناك مجموعة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".