تضاؤل فرص الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ

من المرجح أن يخسر الديمقراطيون معركة السيطرة على مجلس الشيوخ، حيث تكبد الحزب هزيمة في التصويت بولاية ألاباما، على الرغم من فوزه بالمقعدين عن كولورادو وأريزونا، فيما تمكن الجمهوريون بالحفاظ على المقاعد عن كارولينا الجنوبية وأيوا وتكساس وكانساس ومونتانا، ما يضيق فرص نجاح الديمقراطيين، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.

يسعى الحزب الديمقراطي إلى تحقيق حلمه بحصد أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ، أي 51 مقعدا، حيث يحتاج الديمقراطيون لتحقيق هذا الهدف إلى انتزاع ثلاثة مقاعد من الجمهوريين، في حال فوز بايدن والسيناتورا كامالا هاريس في التصويت على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وإلى أربعة مقاعد في حال احتفاظ الجمهوريين بالبيت الأبيض.

ومنذ الانتخابات السابقة، يحظى الجمهوريون بـ53 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 49 لدى الديمقراطيين، وتظهر آخر نتائج التصويت أن الجمهوريين والديمقراطيين حصلوا في الانتخابات الحالية على 47 و45 مقعدا على التوالي حتى الآن.

كما وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز، إن الديموقراطيون يغردون بعيدًا عن الفوز بجورجيا للمرة الثانية خلال عامين.

في عام 2018 ، هزم الجمهوري بريان كيمب الديموقراطية ستايسي أبرامز بفارق ضئيل ليصبح حاكمًا.