لن يفوز ترامب ولا بايدن الا فى هذه الحالة.. وهذا ما سيحدث حال تعادل المرشحين

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل نظام الانتخابات الأمريكي وما هو عدد الأصوات الذي سيحقق الفوز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب او منافسه جون بايدن وماذا سيحدث إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة.

وقالت "يسرائيل هيوم" أن على كل مرشح الحصول على 270 صوت انتخابي لتحقيق الفوز بالانتخابات الأمريكية وللوصول إلى البيت الأبيض.

وأوضحت أن النظام الانتخابي الأمريكي معقد للغاية مؤكدة أن كل ولاية أمريكية تساوي عددًا معينًا من الناخبين، على سبيل المثال كاليفورنيا تعطي 55 صوت انتخابي، فلوريدا - 29 ، ألاسكا - 3 ، وهكذا.

وتابعت الصحيفة العبرية أنه إذا فاز المرشح بأكثر من 50٪ من الأصوات في ولاية معينة ، فإنه يربح جميع ناخبيه وذلك باستثناء ولايتي "مين ونبراسكا"، اللتين تقسمان الناخبين على الفائز.

وأضافت أن المرشح الفائز بحاجة إلى أكثر من نصف عدد الناخبين أى ​​270 ناخبًا على الأقل من أصل 538 ناخبًا.

وأكدت أن تلك الولايات هي من ستحدد من الفائز بالانتخابات هذا العام وهي "فلوريدا وأوهايو ونيوهامبشاير وأيوا وبنسلفانيا ونورث كارولينا".

وقالت "يسرائيل هيوم" أنه إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية الناخبين ، ستنتقل الانتخابات إلى مجلس النواب الأمريكي في واشنطن، حيث يكون لكل ولاية صوت واحد وبعد أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا ، ينتخب مجلس الشيوخ نائبًا للرئيس.