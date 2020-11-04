اللجنة العسكرية في غدامس تنص على سحب تدريجي لـ المرتزقة من ليبيا

كشفت مصادر ليبية أن اتفاق لجنة الاجتماعات العسكرية في غدامس نص على سحب تدريجي للمرتزقة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت المصادر إن اللجنة العسكرية في غدامس اتفقت على وجود مراقبين دوليين في سرت والجفرة.

وفي وقت سابق، أعرب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد السلام البدري، عن ثقته بنجاح اجتماعات العسكريين الليبيين، والتي تعقد في مدينة غدامس غربي ليبيا، مؤكدا قدرة الليبيين على حل مشاكلهم بأنفسهم​​​.

وكانت بلدية غدامس الليبية أعلنت، الاثنين، انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وصل وفد كل من قيادة "الجيش الليبي" وحكومة الوفاق إلى مدينة غدامس الليبية، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ويشار إلى أنها المرة الأولى التي تعقد فيها محادثات خاصة بتسوية الأزمة في ليبيا داخل أراضيها، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي القيادة العامة لـ "الجيش الوطني الليبي" (الذي يقوده المشير خليفة حفتر) وحكومة الوفاق الوطني.

وتزامن هذا الاجتماع مع لقاء آخر مماثل، عقد أمس في المغرب بين ممثلي وفدي مجلسي النواب والدولة، تمهيدًا لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الجامع في تونس، أكد فيه المجتمعون على «ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في هذا الحوار، وإشرافها على وضع مخرجاته، وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».