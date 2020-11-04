ضحية كورونا.. نجاح ميت في انتخابات مجلس النواب الأمريكي

في مفارقة غريبة خلال الانتخابات الأمريكية، فاز مرشح لمجلس النواب بالولاية التي يمثلها وبأصوات الناخبين، لكن لم يكتب له القدر أن يحتفل بفوزه، حيث حصد فيروس كورونا روحه سريعًا، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.

وفاز ديفيد أنداهل بعضوية مجلس النواب عن ولاية نورث داكوتا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات، إلا أن من علم خبر نجاحه أهله وذويه.

وفقد أنداهل حياته قبل أسابيع قليلة بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال الحملة الانتخابية.

وأعلنت تقارير إعلامية فوز أنداهل، من الحزب الجمهوري، ولكن بعدما توفي في 6 أكتوبر الماضي عن عمر 55 عاما، بعد حجره في أحد المستشفيات.

ورجع فوز انداهل إلى الرقم القياسي من التصويت المبكر عبر البريد الإلكتروني، إذ وصلت العديد من أوراق الاقتراع إلى المراكز الانتخابية قبل نبأ وفاة المرشح.