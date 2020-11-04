انتقادات من جمهوريين وديمقراطيين لإعلان ترامب فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات

انتقد حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصومه من الجمهوريين والديمقرطيين إعلانه الفوز في الانتخابات على منافسه الديمقراطي جو بايدن، وتعهده بالطعن في عملية فرز الأصوات التي ما زالت مستمرة في عدة ولايات.

وقال كريس كريستي، الحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي والحليف المقرب لترامب، في تصريحات تليفزيونية، إنه يجب فرز جميع الأصوات المتبقية، مضيفا أن الوقت ليس مناسبا لإعلان الفوز وأنه لا يتفق مع ما فعله ترامب الليلة، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نسختها الإلكترونية اليوم، الأربعاء.



وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خاطب النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي، آدم كينزينجر، والذي عبر عن معارضته لترامب في الماضي، ترامب قائلا: "توقف.. سيتم احتساب الأصوات وستفوز أو تخسر، وستقبل أمريكا ذلك.. الصبر فضيلة".

من جانبه، تعهد الديمقراطي توم وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا، والتي قد تحدث فيها أكبر المعارك، بأن يتم احتساب صوت كل ناخب.

وقال وولف: "لا يزال لدينا أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبر البريد في بنسلفانيا، وقد وعدت مواطنيها بأننا سنحتسب كل صوت وهذا ما سنفعله"، مضيفا: "لنكن واضحين: هذا هجوم حزبي على انتخابات بنسلفانيا، وأصواتنا، والديمقراطية.. تعمل مقاطعاتنا بلا كلل لفرز الأصوات بأسرع وأدق ما يمكن، وستشهد بنسلفانيا انتخابات نزيهة وسنحصي كل صوت".

كما انتقد العديد من المراسلين والمعلقين في قناة "فوكس نيوز"، المعروفة بتأييدها لترامب، مزاعم الرئيس بفوزه قبل فرز جميع أصوات الناخبين، ووصفتها المعلقة دانا بيرينو بأنها "غير مسؤولة للغاية"، بينما قال المحلل خوان ويليامز إنها "تتجاوز الحدود".

وكان ترامب أعلن في خطاب من البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح اليوم فوزه في الانتخابات التي جرت أمس رغم وجود ملايين الأصوات لم يتم فرزها بعد، وهدد بمطالبة المحكمة العليا بالتدخل في العملية الانتخابية، قائلا إن التصويت يجب أن يتوقف، وإنه من خلال الاستمرار في فرز الأصوات سيسرق الديمقراطيون الانتخابات، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت توقف بالفعل عندما أغلقت صناديق الاقتراع ليل الثلاثاء، لكن ولايات منها بنسلفانيا وميتشيجان، لم تتمكن من البدء في فرز الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات وقد تستغرق العملية عدة أيام لاستكمالها.