السماح لسائقي الأجرة في طوكيو برفض توصيل الركاب بدون كمامة

طوكيو ـ د ب أ: قررت الحكومة اليابانية السماح لسائقي سيارات الأجرة في طوكيو برفض توصيل الركاب الذين يرفضون ارتداء أقنعة الوجه “الكمامة”، وذلك وسط مخاوف بشأن وباء كورونا. ووافقت وزارة النقل اليابانية على الإجراء الذي طلبه 10 من مشغلي سيارات الأجرة في العاصمة؛ ويمكن توسيع هذه الخطوة لتشمل مقاطعات أخرى، حيث تسجل اليابان مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا. واشتكى سائقو سيارات الأجرة من أن بعض الركاب المخمورين كانوا يتحدثون بصوت عال دون ارتداء الكمامات. وقالت الوزارة إن الإجراء يمكن أن يحمي ليس فقط سائقي سيارات الأجرة، بل والركاب التاليين الذين يستقلون السيارة الأجرة .

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