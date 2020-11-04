400 إصابة في المدارس السورية

دمشق ـ الوطن:

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس السورية الى 400 إصابة توزعت بين المدرسين والطلبة، غالبيتها في المدارس الثانوية بالمدينة.

وكشفت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية “هتون الطواشي”، عن وجود 400 حالة في المدارس، مشيرة أن من بين الحالات 206 طلاب و194 معلمين وإداريين.

وعبرت عن تخوفها من “ذروة ثانية لانتشار الوباء خلال الشتاء، ونبهت الأهالي إلى ضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية من الفيروس.

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