رئيس أيسلندا ورئيسة وزراء الدنمارك في العزل الذاتي

ريكيافيك ـ عواصم ـ د ب أ:

قال المكتب الرئاسي في أيسلندا إن الرئيس جودني يوهانسون سيدخل العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة موظف في مكتبه بفيروس كورونا. فيما تقرر أن تخضع رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريديركسن والعديد من أعضاء حكومتها البارزين، للعزل الذاتي، وفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكره مكتب فريديركسن، في أعقاب تأكيد بأن وزير العدل أصيب بالفيروس.

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