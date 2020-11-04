مواد مضادة لكورونا فـي عقاقير الإنفلونزا .. والأسبرين يمكنه تخفيف الأعراض

■ السعودية تكرم أول ممرضة توفيت بكورونا

■ الإمارات تسجل حالتي وفاة و1161 إصابة جديدة

■ البحرين تجيز التطعيم الاختياري باللقاح الصيني

■ توفير أدوية البروتوكول العلاجي لكورونا بالصيدليات فـي مصر

■ الرئيس الجزائري مصاب بكورونا وحالته فـي تحسن

■ إعلان حالة الطوارئ فـي الأراضي الفلسطينية 30 يوما

■ الوفيات فـي البرازيل تتجاوز 160 ألفا

■ إغلاق جميع الأعمال فـي تركيا العاشرة مساء

موسكوـ عواصم ـ وكالات:

أعلن مجموعة من الصيادلة في إحدى شركات الأدوية بالعاصمة الروسية موسكو اكتشاف خصائص مضادة لفيروس كورونا في الأدوية المضادة للإنفلونزا. وأوضح الصيادلة في دراسة طبية أن العنصر الفعال الرئيسي “أبروتينين”، الذي يستخدم في أدوية الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الفيروسية والأدوية التي تؤخذ لأمراض البنكرياس، يحاكي عمل المواد البيولوجية، ويمنع بعضها من العمل، ويوفر تأثيرا مضادا للالتهابات”.

وفي حالة فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي عاصفة خلوية “تفاعل الجهاز المناعي” إلى تلف الرئتين والكبد والكلى. حينها، تنقل جزيئات البروتين ـ السيتوكينات المعلومات حول الالتهاب بطريقة فوضوية، ونتيجة لذلك يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في الجسم. حيث يسمح أبروتينين بحظر هذه العملية.

من جهة اخرى، خلصت دراسة أميركية إلى أن المادة الفعالة في الأسبرين يمكنها أن تخفف من أعراض كوفيد19، عند تناولها قبل الإصابة، كما أنها تقلل من خطر حدوث مضاعفات. وقامت الدراسة باختبار المادة الفعالة في الأسبرين، وهي حمض أسيتيل الساليسيليك، وقد لاحظت أن المرضى الذين قد تم علاجهم بحمض أسيتيل الساليسيليك في جرعة منخفضة قبل الإصابة بالفيروس بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري على سبيل المثال لم تتطور الحالة لديهم مقارنة بالأشخاص، الذين لم يتناولون الأسبرين.

وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 47 مليونا و973 ألفا و730 حالة حول العالم.

خليجيا، أطلقت المملكة العربية السعودية اسم أول ممرضة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا على مستشفى ضخم في المدينة المنورة. وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية أنه تم إنشاء مستشفى، بسعة 100 سرير في المدينة المنورة خلال أقل من 60 يوما. وأوضحت الصحيفة على حسابها بموقع “تويتر” أنه تم إطلاق اسم نجود الخيبري عليه، تكريما لأول ممرضة توفيت إثر إصابتها بكورونا أثناء أداء عملها.” بدورها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالتي وفاة و1161 إصابة جديدة بالفيروس. من جهتها، أعلنت البحرين أنها بدأت تطعيم أفراد الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بلقاح صيني، لتنضم بذلك إلى دول أقدمت على الخطوة غير المعتادة بالموافقة على التطعيم الطارئ بلقاح مضاد لكوفيد19 قبل انتهاء اختبارات السلامة والفعالية.

الى ذلك، أمر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بتوفير الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في الصيدليات الخاصة. وقد سجلت مصر 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة. من جانبها، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون مصاب بكوفيد19 لكنه “يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي” بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة. وفي فلسطين، أعلن الرئيس محمود عباس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما وذلك لموجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد.

دوليا، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 11843 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و243 وفاة. وفي تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده ستغلق جميع الأعمال، بما في ذلك المطاعم وحمامات السباحة وصالونات الحلاقة وقاعات الأفراح ودور السينما وصالات الموسيقى، في الساعة العاشرة مساء يوميا في إطار إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا. الى ذلك، سجلت السلطات 854 حالة وفاة جديدة بكوفيد19، وهو الرقم الأعلى للوفيات منذ 15 أبريل. في السياق، قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 353 وفاة لها علاقة بمرض كوفيد19، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ السادس من مايو. بدورها، أعلنت السلطات الهولندية تشديد الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن رئيس الوزراء إغلاق المتاحف والمسارح ومدن الملاهي لمدة أسبوعين. وفي روسيا وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على مرسوم بشأن تزويد الروس بأدوية مجانية لفيروس كورونا. وفقًا لوثيقة نشرها موقع “روسيا جازيتا”، تم تخصيص أكثر من 5 مليارات روبل لأدوية مرضى فيروس كورونا. وأمر ميشوستين بجلب التمويل إلى المناطق في أسرع وقت ممكن وتنظيم شراء الأدوية اللازمة على الفور.