فلسطين: نريد من الإدارة الأميركية القادمة دعم حل الدولتين

القدس المحتلة ـ الوطن: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن على الإدارة الأميركية القادمة أن تكون منصفة ومع القانون الدولي، وحل الدولتين. واعتبر اشتية في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيره الروماني لودفيك أوربان برام الله، أن “الانتخابات شأن أميركي بحت، ونحن نراقب مثل بقية العالم نتائج هذه الانتخابات وسنتعامل معها أيا كانت النتيجة”. وأضاف أن الجانب الفلسطيني يريد من الإدارة الأميركية أن تكون “منصفة ومع القانون الدولي والشرعية الدولية ومع حل الدولتين على حدود 1967، ولذلك نحن نراقب عن كثب هذه الانتخابات ونتائجها وسنرى ماذا ستؤول إليه”. وحث اشتية رومانيا على “الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية”. من جانبه، قال أوربان إن اجتماعه برئيس الوزراء الفلسطيني ناقش مستقبل السلام في الشرق الأوسط والتطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تدخر جهداً من شأنه أن يؤدي إلى حل الصراع ورعاية مفاوضات تقود للتوصل إلى حل الدولتين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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