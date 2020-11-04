الديمقراطيون يعجزون عن تحقيق حلم السيطرة على (الشيوخ)

واشنطن ـ رويترز: يبدو أن حملة الديمقراطيين للسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي أخفقت إذ انتزعوا مقعدا واحدا فقط من الجمهوريين، بينما ظلت ستة سباقات أخرى غير محسومة حتى وقت مبكر أمس. وهزم الديمقراطيون السناتور الجمهوري كوري جاردنر في كولورادو ومارثا ماكسالي في أريزونا لكنهم خسروا مقعد ألاباما الذي كان يشغله السناتور الديمقراطي دوج جونز. وتمكن أربعة من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، هم جوني إرنست من ولاية أيوا وستيف دينز من مونتانا ولينزي جراهام من ساوث كارولاينا وجون كورنين من تكساس، من الصمود في وجه تحديات الديمقراطيين، حسبما أفادت شبكات ومركز إديسون للأبحاث. كما فاز الجمهوريون في كانساس حيث أُعلن فوز الجمهوري روجر مارشال على الديمقراطية باربرا بوليير. وتتقدم السناتور سوزان كولنز من الحزب الجمهوري، التي كانت تعتبر منذ مدة طويلة عرضة للهزيمة، على الديمقراطية سارة جيديون بعدة نقاط مئوية في ولاية مين.

وأعلن السناتور الجمهوري توم تيليس من نورث كارولاينا الفوز على منافسه الديمقراطي كال كانينجهام.

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