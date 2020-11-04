«المتأرجحة» تحدد ساكن البيت الأبيض .. والغريمان واثقان من تحقيق الفوز

واشنطن ـ وكالات:

أدلى الأميركيون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأميركية التي لم تعلن نتيجتها النهائية ـ حتى إعداد الخبر ـ حيث بات تحديد ساكن البيت الأبيض ينتظر نتيجة الولايات التي توصف بـ(المتأرجحة)

وقبيل إعلان النتيجة قال الرئيس دونالد ترامب إنه فائز وذلك بعد وقت قصير من قول بايدن إنه واثق من تحقيق الفوز في المنافسة بمجرد الانتهاء من فرز الأصوات، وظهر ترامب في البيت الأبيض ليعلن النصر وقال إن محاميه سيتوجهون إلى المحكمة العليا، دون أن يحدد ما سيطالبون به. وقال “كنا نستعد للفوز في هذه الانتخابات. بصراحة لقد فزنا بهذه الانتخابات”. وأضاف “هذا احتيال كبير على أمتنا. نريد أن يُستخدم القانون بطريقة ملائمة. لذلك سنذهب إلى المحكمة العليا. نريد أن يتوقف كل التصويت”. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها وتوقف التصويت في أنحاء الولايات المتحدة، وتقضي قوانين الانتخاب في الولايات الأميركية بفرز جميع الأصوات، لكن ولايات كثيرة تحتاج عادة لأيام حتى تنتهي من فرز بطاقات الاقتراع. ويزيد عدد الأصوات التي لم يتم فرزها حتى الآن هذا العام عن أعوام الانتخابات السابقة لأن كثيرين أدلوا بأصواتهم إما شخصيا أو عن طريق البريد مبكرا بسبب الخوف من جائحة كورونا.

ومن أبرز النتائج تحقيق الرئيس الأميركي الفوز في ولاية فلوريدا وأوهايو وتكساس محطما آمال منافسه في تحقيق فوز حاسم مبكر، لكن بايدن عبر عن ثقته في أنه في طريقه للوصول إلى البيت الأبيض عبر الفوز في ثلاث ولايات رئيسية تعرف باسم ولايات حزام الصدأ. ويركز بايدن (77 عاما) على ما يعرف بولايات “الجدار الأزرق” وهي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، التي أوصلت ترامب (74 عاما) إلى البيت الأبيض في 2016، لتحقيق نجاحات محتملة لكن فرز الأصوات قد يستغرق ساعات أو أيام هناك.

وقال بايدن في مسقط رأسه بولاية ديلاوير، رافعا صوته وسط ضجيج أنصاره الذين راحوا يطلقون أبواق سياراتهم تأييدا له، “يحدونا شعور طيب حيال وضعنا”. وأضاف “نعتقد أننا على طريق الفوز في هذه الانتخابات”. ومن شأن الفوز في هذه الولايات الثلاث أن يكون كافيا ليحقق بايدن فوزا في المجمع الانتخابي. وتوقعت فوكس نيوز فوز بايدن في أريزونا، وهي ولاية أخرى فاز بها ترامب في 2016، مما يتيح له مزيدا من الخيارات للوصول إلى أصوات المجمع الانتخابي وعددها 270 المطلوبة للفوز بالرئاسة. وكان ترامب قد على تويتر قبل ظهروه في البيت الأبيض “نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا. لا يمكن الإدلاء بأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع!”، وهي تغريدة وضعت شركة تويتر تحذيرا من أنها قد تكون مضللة. وكتب بايدن على تويتر ردا على ترامب “ليس من حقي ولا من حق دونالد ترامب إعلان الفائز في هذه الانتخابات. إنه حق الناخبين”.