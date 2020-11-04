أخبار اليمن : تحذيرات من موجة صقيع على المحافظات الجبلية

تحذيرات من موجة صقيع على المحافظات الجبليةتوقع المركز الوطني للأرصاد، تكون الصقيع الخفيف وتدنى درجات الحرارة إلى درجة الصفر على الأجزاء المرتفعة من المحافظات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين القاطنين في تلك المناطق خاصة كبار السن والمرضى والأطفال من التدني في درجات الحرارة الصغرى.. محذرا المزارعين والنحالين من موجة البرد الشديدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد أوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الأجواء ستكون صحوة جافة وباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر، واحتمال تكون صقيع خفيف وتدنى درجات الحرارة على الأجزاء المرتفعة من المحافظات الجبلية.

فيما تكون أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا نهاراً وتتشكل السحب الركامية خاصة على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية.

وأفاد المركز أن الأجواء ستكون في المنطق الساحلية، صحوة إلى غائمة جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب، حيث تتراوح سرعتها من 12 الى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وفي المناطق الصحراوية ستكون الأجواء باردة نسبيا وجافة أثناء الليل والصباح الباكر وأجواء مشمسة معتدلة الحرارة نهاراً والسماء خالية من السحب.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها مابين 8 إلى 18 عقدة.

