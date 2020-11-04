ولاية نيفادا الأمريكية تتوقف عن تحديث نتائج الانتخابات حتى صباح الغد

وقال قسم الانتخابات فى الولاية، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه حتى الآن تم فرز جميع الأصوات المدلى بها حضوريا، وجميع بطاقات الاقتراع التى وصلت عبر البريد حتى 2 نوفمبر، لكن بطاقات الاقتراع عبر البريد التى وصلت فى يوم الانتخابات، أو التى ستصل خلال الأسبوع القادم وبطاقات الاقتراع المؤقتة لا تزال بحاجة إلى الفرز، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى نسختها الإلكترونية.
وأضاف قسم الانتخابات: "من الصعب تقدير بطاقات الاقتراع المتبقية فى نيفادا لأن كل ناخب قد أُرسلت له بطاقة اقتراع عبر البريد ، "بالتأكيد، لن يصوت الجميع".
وذكرت الصحيفة أنه حتى آخر تحديث لنتائج الولاية اليوم الأربعاء، كان بايدن يتقدم بفارق ضئيل فى الولاية التى تعد واحدة من كبرى الولايات المتنازع عليها فى السباق الرئاسى، وتميل للتصويت لصالح الديمقراطيين فى الانتخابات الأخيرة إذ أصبح ناخبوها أكثر تنوعا، لكن الرئيس ترامب حارب بشدة لقلب توجه الأصوات فى الولاية لصالحه، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الديمقراطيون يأملون فى أن تساعدهم جهودهم فى السنوات الأخيرة للوصول بشكل أفضل إلى الناخبين اللاتينيين على الفوز فى نيفادا مرة أخرى، لكن جائحة فيروس كورونا أضرت باقتصاد الولاية، وشلت صناعة السياحة فيها، وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة فيها، لذا يخشى بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين من أن يركز الناخبين الديمقراطيين المحتملين فى الولاية على المخاوف الفورية، مثل توفير حاجات أسرهم، أكثر من التصويت.
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