الإمارات تعلن عن إجراءات جديدة لدخول إمارة أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن تحديث إجراءات دخول الإمارة تعزيزا للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث اعتمدت إلزام السكان والزوار بإجراء فحوصات إضافية داخل الإمارة حسب مدة إقامتهم فيها.
وأفادت اللجنة بأن الإجراءات الجديدة تجري على جميع السكان و الزوار الذين يدخلون الإمارة من يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري حيث تمثلت الإجراءات الجديدة في إجراء فحص مسحة الأنف /PCR / في اليوم الرابع فقط لمن امتدت مدة إقامتهم 4 أيام متواصلة فأكثر.
وذكرت اللجنة قائلة : و في حالة البقاء في الإمارة لمدة 8 أيام فأكثر يجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف / PCR / إضافي في اليوم الثامن.
كما كشفت عن الاستمرار بالسماح لسكان وزوار إمارة أبوظبي بالدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص / PCR / أو فحص الليزر / DPI / وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.
وشددت اللجنة على كل من دخل الإمارة قبل يوم الأحد 8 نوفمبر تطبيق الإجراءات السابقة التي تتطلب إجراء فحص /PCR / في اليوم السادس من الدخول.
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