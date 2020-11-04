لحماية الانتخابات.. أمريكا تشن هجمات إلكترونية استباقية على روسيا وإيران

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة، شنت هجمات إلكترونية استباقية على إيران وروسيا، كإجراء احترازي لحماية الانتخابات الأمريكية من تدخل خارجي محتمل.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة شنت تلك الهجمات تزامنًا مع عملية فرز نتائج الانتخابات الرئاسية دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب.

وأكدت سي إن إن، أن بايدن حصل على 50.2% ، بينما حصل منافسه ترامب على 48.3%.