لجنة انتخابات بنسلفانيا: نحتاج إلى وقت لإتمام فرز الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، استمرار فرز الأصوات، مؤكدة انتهاء الفرز في أقرب وقت، وإعلان النتائج تباعا.

وقالت اللجنة وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية إنه لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات، مضيفة: "فنحن بحاجة إلى وقت بسبب أعداد المقترعين".

وأكدت اللجنة أنه يجب تعداد أصوات الناخبين بشكل دقيق حتى نصل إلى العدد الإجمالي في النهاية.

ومن ناحية أخرى، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفارق ضئيل في ولاية ميتشيجان بعد فرز 94% من الأصوات.

وتعتبر ميتشيجان إحدى الولايات الحاسمة في المنافسة بين ترامب وبايدن، حيث تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وحتى الآن بلغ عدد الأصوات الانتخابية التي حصدها بايدن 238 صوتًا مقابل 218 لـ ترامب، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتًا للفوز في الانتخابات.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب.