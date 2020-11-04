بعد تقدم بايدن على ترامب.. سقوط مصابين في حادث طعن قرب البيت الأبيض

أفادت قناة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث طعن وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت القناة إن الهجوم الذي نفذه 3 مجهولين لم يسفر عن وقوع قتلى، مشيرة إلى أن الحادث وقع في عدة شوارع محيطة بالبيت الأبيض.
وتأتي تلك الأنباء، عقب ظهور مؤشرات تدل على تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب.
أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منذ قليل، بأن بايدن، يتقدم على ترامب، بفارق ضئيل في ولاية ميتشيجان بعد فرز 94% من الأصوات.
وتعتبر ميتشيجان إحدى الولايات الحاسمة في المنافسة بين ترامب وبايدن، حيث تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.
وحتى الآن بلغ عدد الأصوات الانتخابية التي حصدها بايدن 238 صوتًا مقابل 218 لـ ترامب، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتًا للفوز في الانتخابات.
وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب.
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