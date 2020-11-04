بعد تقدم بايدن على ترامب.. سقوط مصابين في حادث طعن قرب البيت الأبيض

أفادت قناة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث طعن وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت القناة إن الهجوم الذي نفذه 3 مجهولين لم يسفر عن وقوع قتلى، مشيرة إلى أن الحادث وقع في عدة شوارع محيطة بالبيت الأبيض.

وتأتي تلك الأنباء، عقب ظهور مؤشرات تدل على تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب.