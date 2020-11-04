قد يفعلها.. بايدن يقترب من الفوز على ترامب في إحدى الولايات الحاسمة

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، يتقدم على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفارق ضئيل في ولاية ميتشيجان بعد فرز 94% من الأصوات.

وتعتبر ميتشيجان إحدى الولايات الحاسمة في المنافسة بين ترامب وبايدن، حيث تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وحتى الآن بلغ عدد الأصوات الانتخابية التي حصدها بايدن 238 صوتًا مقابل 218 لـ ترامب، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتًا للفوز في الانتخابات.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الفرز الجزئي حتى اللحظة تؤكد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيره الجمهوري والرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب. وأكدت سي إن إن، أن بايدن حصل على 50.2% ، بينما حصل منافسه ترامب على 48.3%.