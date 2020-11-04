عاجل .. حملة بايدن : سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم

قالت مديرة حملة المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن المرشح الديمقراطى على طريق الفوز بالانتخابات وسيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابى اليوم.





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