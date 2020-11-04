عاجل .. ترامب يتقدم على بايدن فى 3 ولايات بالانتخابات الأمريكية

وجاءت المؤشرات الأولية: تقدم ترامب على بايدن فى ولاية بنسلفانيا بنحو 55% من الأصوات مقابل 45%. تقدم ترامب على بايدن فى ولاية جورجيا بعد فرز 95% من الأصوات. تقدم ترامب على بايدن فى ولاية كارولاينا الشمالية بعد فرز 95% من الأصوات. تقدم بايدن بفارق ضئيل جدا على ترامب فى ولاية ميشيجان بعد فرز 95% من الأصوات. تقدم بايدن على ترامب فى ولاية ويسكونسن بفارق ضئيل جدا.

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