على الرغم من تقدم بايدن .. حملة ترامب : سنفوز فى أريزونا بفارق 30 ألف صوت

قال مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية بيل ستيبين، إن الرئيس الأمريكى سيفوز فى ولاية أريزونا بفارق 30 ألف صوت، على الرغم من التقارير الإعلامية التى تتحدث عن تفوق منافسه جو بايدن.





وأوضح ستيبين فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم"، أن أى تقارير إعلامية حسمت النتيجة لصالح بايدن فى أريزونا "تقارير مخطئة تماما"، مضيفا أن ترامب سيتفوق فيها بـ30 ألف صوت. وتابع: "إذا احتسبنا جميع الأصوات المدلى بها قانونيا، فإننا نعتقد أن الرئيس سيفوز". فى المقابل، أعلنت حملة المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه سيستطيع حتى نهاية اليوم الخميس "دحر" منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابى.

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