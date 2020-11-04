وكانت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا، أكدت أن العملية الانتخابية كانت سلسة، وتم تعداد 50% من أصوات المقترعين عبر البريد ولا يزال هناك ملايين الأصوات يجب فرزها، متابعة : نعمل على تعداد الأصوات بشكل دقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمة البريد الأمريكى تعلن تسليم كل الأصوات إلى مراكز الفرز فى الولايات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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