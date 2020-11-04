الاتحاد الأوروبي: إجراءات تركيا تزيد من التوتر شرق المتوسط 

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن خطوات تركيا شرق البحر الأبيض المتوسط "تزيد من التوتر وعدم الثقة" في المنطقة، مشددا على ضرورة الامتناع عن إجراءات أحادية الجانب وخوض حوار "حسن نية".

وقالت هيئة السياسة الخارجية الأوروبية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "يثير كل من البلاغ الأخير عبر نظام NAVTEX ومواصلة تركيا تنفيذ عمليات المسح السيزمي، التي تطال المناطق البحرية لليونان وقبرص، أسفا عميقا خاصة في ظل استمرار المحاولات البناءة على جميع المستويات لإقامة أجواء للحوار".

وأضافت الهيئة: "هذا هو نوع آخر للإجراءات يثير للأسف مزيدا من التوتر وعدم الثقة في المنطقة بدل الإسهام في حلول طويلة الأمد".

وتابع البيان: "إن الحوار القائم على حسن النية والامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق أجواء مستقرة وآمنة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتطوير علاقات التعاون والمنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. الخلافات يجب مناقشتها وحلها حول طاولة المفاوضات".

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية" ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.

وفي وقت سابق من الأربعاء نشرت قبرص بلاغا عبر نظام "NAVTEX" البحري تطالب فيه تركيا بسحب سفينتها "RV Barbaros Hayreddin Pasa" من المياه التي تعتبرها نيقوسيا تابعة لها.